В Миассе труп мужчины несколько месяцев пролежал в подполе

Достать труп из подпола смогли только с помощью альпинистского оборудования (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе тело пропавшего мужчины несколько месяцев пролежало в подполе жилого дома. Труп обнаружили сотрудники полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, достать тело из подпола получилось только с помощью альпинистского оборудования.

«При проведении расследования сотрудниками полиции обнаружено тело ранее пропавшего мужчины. Несколько месяцев труп прятали в подполе жилого дома. Достать его удалось лишь спасателям. При помощи альпинистского снаряжения погибшего подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по Челябинской области. Там сказали, что прокомментируют ситуацию позднее.

Обновлено 11:08:

«По факту смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Подозреваемый задержан. Смертельные ранения погибшему были нанесены в ходе бытовой ссоры. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.