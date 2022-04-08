08 апреля 2022

В Миассе труп мужчины несколько месяцев пролежал в подполе

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка губернатора Евгения Куйвашева в Верхнюю Салду. Свердловская область, погреб, жизнь в деревне
Достать труп из подпола смогли только с помощью альпинистского оборудования (фото из архива) Фото:

В Миассе тело пропавшего мужчины несколько месяцев пролежало в подполе жилого дома. Труп обнаружили сотрудники полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, достать тело из подпола получилось только с помощью альпинистского оборудования.

«При проведении расследования сотрудниками полиции обнаружено тело ранее пропавшего мужчины. Несколько месяцев труп прятали в подполе жилого дома. Достать его удалось лишь спасателям. При помощи альпинистского снаряжения погибшего подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по Челябинской области. Там сказали, что прокомментируют ситуацию позднее.

Обновлено 11:08:

«По факту смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Подозреваемый задержан. Смертельные ранения погибшему были нанесены в ходе бытовой ссоры. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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В Миассе тело пропавшего мужчины несколько месяцев пролежало в подполе жилого дома. Труп обнаружили сотрудники полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, достать тело из подпола получилось только с помощью альпинистского оборудования. «При проведении расследования сотрудниками полиции обнаружено тело ранее пропавшего мужчины. Несколько месяцев труп прятали в подполе жилого дома. Достать его удалось лишь спасателям. При помощи альпинистского снаряжения погибшего подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по Челябинской области. Там сказали, что прокомментируют ситуацию позднее. Обновлено 11:08: «По факту смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Подозреваемый задержан. Смертельные ранения погибшему были нанесены в ходе бытовой ссоры. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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