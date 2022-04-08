Челябинские строители ищут замену импорту в инфраструктуре

Власти ищут российские и китайские аналоги инженерных систем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В связи с уходом иностранных компаний в строительной отрасли Челябинской области возник дефицит инженерных систем. Региональные власти в курсе этой проблемы. Об этом 11 апреля заявил заместитель министра строительства и инфраструктуры области Кирилл Мозгалев, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Мы серьезно обеспечиваем регион и потребности отрасли стройматериалами. Вопрос импортозамещения актуален прежде всего для инженерных систем, которые используются при строительстве. Основная задача — найти им аналоги российского и китайского производства, и такая работа ведется», — заявил URA.RU Мозгаев в ходе пресс-конференции в «Гранаде Пресс».

Замминистра отметил, что уход с рынка иностранных компаний продвигает на передний план региональные предприятия. При этом Челябинская область не собирается снижать объемы строительства жилья. В 2022 году в регионе будет введено 1 млн 730 тыс. кв. метров жилья, что соответствует уровню 2021 года.

Цены на стройматериалы выросли после запуска странами Запад пакетов экономических санкций. Поводом для экономической блокады стала спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что такая практика носит все признаки экономической войны. В стране разворачивается программа импортозамещения.