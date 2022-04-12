Nokia объявила о приостановке работы в России

Уход компании не означает выход из строя телекоммуникационных сетей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Финская компания Nokia на неопределенное время уходит с российского рынка. Причиной названа спецоперация России на Украине.

«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — говорится в сообщении компании на ее официальном сайте.

Отмечается также, что уход компании не означает выход из строя инфраструктуры телекоммуникационных сетей в РФ. В компании сообщили, что поддержка для их обслуживания будет обеспечиваться.

Nokia ранее прекратила поставки техники и оборудования из-за введенных против РФ санкций, дополняет «Царьград». Среди причин ухода в компании назвали проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, пишет RT. Такая же мотивация покинуть рынок в России была и у разработчика и производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel, производителя спортивных товаров Decathlon и телекоммуникационной компании Ericsson.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В России, в свою очередь, по просьбе президента РФ Владимира Путина были разработаны антикризисные меры как для поддержки бизнеса, так и для улучшения жизни обычных граждан.

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