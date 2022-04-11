Компания Ericsson приостанавливает работу в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Телекомпания Ericsson приостановила работу с клиентами в России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее официальном сайте.

«В свете недавних событий и санкций Европейского Союза компания теперь на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — говорится в сообщении компании.

Иностранные компании стали массового уходить с российского рынка после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Всего из России ушло более 250 компаний. При этом, по данным опроса ФОМ, 49% опрошенных россиян уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее официальном сайте. «В свете недавних событий и санкций Европейского Союза компания теперь на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — говорится в сообщении компании. Иностранные компании стали массового уходить с российского рынка после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Всего из России ушло более 250 компаний. При этом, по данным опроса ФОМ, 49% опрошенных россиян уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...