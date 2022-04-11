Свердловский завод комбикормов поднял цены на 40%

Богдановичский комбикормовый завод предполагает, что высокие цены продержатся ближайшие два месяца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловской области Богдановичский комбикормовый завод поднял цены на свою продукцию на 40%. Повышение стало вынужденной мерой из-за изменения логистических цепочек и повышения курса валют на фоне санкций.

«Рост произошел, когда был высокий курс, ажиотаж на рынке, а прежние логистические цепочки были нарушены. Стоимость комбикорма разных рецептов повысилась до 40%», — рассказал ТАСС заместитель гендиректора завода Олег Хамьянов. По его словам, стоимость опустится, но эффект завышенных цен будет держаться ближайшие два месяца.

Также гендиректор комбикормового завода рассказал, что цена их продукции зависит и от санкционных ограничений, потому как некоторые кормовые добавки поставлялись из Европы. «Партнеры не хотят разрывать с нами взаимоотношения, поэтому им приходится завозить товар через другие страны. Это ведет к удорожанию продукции», — заявил Хамьянов. При этом на заводе отмечают, что боятся переходить на отечественные аналоги импортных компонентов — такой шаг может повлиять на качество продукции в худшую сторону.

В настоящее время уральский завод комбикормов не наблюдает снижение спроса. Причиной этом служит тот факт, что сейчас в условиях нестабильности заказчики не готовы перейти на другой корм. Также Хамьянов заявил, что предприятие борется со спекулянтами: на заводе ввели ограничения на продажу продукции частным лицам — не более 10 мешков в одни руки.

Ранее предприятия стали вынужденно завышать цены на свою продукцию. Все это стало результатом того, что страны Европы начали вводить санкции из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится с целью денацификация и демилитаризация страны. На фоне происходящих событий резко подскочил курс доллара и евро. Введенные санкции должны были подорвать российскую экономику и навредить гуманитарной и социальной сферам граждан.

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