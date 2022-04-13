Сеть «Магнит» является одним из якорных арендаторов ТК Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на продажу выставили торговый комплекс «Мрия» общей площадью 3 250 квадратных метров. Как пишет продавец на сайте «Авито», ТК расположен на одной из главных магистралей города.

«Продается ТК „Мрия“. Здание расположено на одной из главных магистралей города по улице Братьев Кашириных — это гостевой маршрут. Стоимость объекта 150 млн. рублей», — сообщает продавец на сайте «Авито».

Собственники комплекса отмечают, что плотность населения в радиусе 500 метров составляет более 15 тысяч жителей. В объявлении также говорится, что ТК «Мрия» на 100% сдан в аренду. Его якорными арендаторами являются «Магнит», «Магнит Косметик» и «Стольник».

Собственники продают ТК «Мрия» за 150 млн рублей скрин с сайта «Авито»