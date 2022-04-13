В Челябинске выставили на продажу крупный торговый комплекс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин
Сеть «Магнит» является одним из якорных арендаторов ТК Фото:

В Челябинске на продажу выставили торговый комплекс «Мрия» общей площадью 3 250 квадратных метров. Как пишет продавец на сайте «Авито», ТК расположен на одной из главных магистралей города.

«Продается ТК „Мрия“. Здание расположено на одной из главных магистралей города по улице Братьев Кашириных — это гостевой маршрут. Стоимость объекта 150 млн. рублей», — сообщает продавец на сайте «Авито».

Собственники комплекса отмечают, что плотность населения в радиусе 500 метров составляет более 15 тысяч жителей. В объявлении также говорится, что ТК «Мрия» на 100% сдан в аренду. Его якорными арендаторами являются «Магнит», «Магнит Косметик» и «Стольник».

Собственники продают ТК «Мрия» за 150 млн рублей

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске на продажу выставили торговый комплекс «Мрия» общей площадью 3 250 квадратных метров. Как пишет продавец на сайте «Авито», ТК расположен на одной из главных магистралей города. «Продается ТК „Мрия“. Здание расположено на одной из главных магистралей города по улице Братьев Кашириных — это гостевой маршрут. Стоимость объекта 150 млн. рублей», — сообщает продавец на сайте «Авито». Собственники комплекса отмечают, что плотность населения в радиусе 500 метров составляет более 15 тысяч жителей. В объявлении также говорится, что ТК «Мрия» на 100% сдан в аренду. Его якорными арендаторами являются «Магнит», «Магнит Косметик» и «Стольник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...