Компания Tenaris отказалась от строительства завода в ХМАО

Новый завод по производству труб не появится в ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Итальянский производитель труд Tenaris отказался от всех инвестиционных проектов в России, в том числе и от строительства совместного завода с «Северсталью» в ХМАО из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте концерна.

«[Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации на Украине] Tenaris приостановила все продажи и покупки в России. Компания также решила списать свои инвестиции в российское совместное предприятие, которое у нее было с „Северсталью“», — говорится на сайте Tenaris. Строительство завода по производству труб для нефтяной промышленности предполагалось в Сургутском районе рядом с поселком Солнечный. Дальнейшая судьба перспектив реализации этого проекта пока неизвестна.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.