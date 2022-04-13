13 апреля 2022

Магнитогорские ветераны повезли в Мариуполь продукты. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь для Мариуполя. Магнитогорск, гуманитарная помощь, фура, коробки, мариуполь, груз, магнитогорск, подгузники
Гуманитарную помощь собирали всем Магнитогорском Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) ветераны боевых действий повезли 20 тон собранных продуктов в Мариуполь. Об этом URA.RU сообщили 14 апреля в пресс-службе мэрии города.

«Постараемся прямо до Мариуполя довезти. Сами раздадим, чтобы ничего не ушло», — рассказал председатель МГОО ветеранов Афганистана и Чечни Урал Шарафутдинов.

Инициатором сбора помощи выступила Магнитогорская общественная организация ветеранов Афганистана и Чечни. Потом к этой гуманитарной миссии подключились все жители — от студентов до пенсионеров. Также к акции присоединились ветераны, коммерческие организации, церковь и мечеть.

«Собрали тысячу наборов — почти 20 тонн груза. Сгущенное молоко, гречка, рис, подсолнечное масло, сахар, консервы, вода, памперсы, детское питание и рисунки школьников отправятся в помощь жителям Мариуполя», — отметили в пресс-службе мэрии.

Машина, на которой отправили груз, принадлежит афганцу Игорю Титову. В Мариуполь он отправился с напарником и в сопровождении ветеранов боевых действий Ильдара Габдрахманова и Сергея Колесникова.

Военную операцию на Украине Россию начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Гуманитарная помощь для Мариуполя. Магнитогорск
Добровольцы собрали 1000 наборов — почти 20 тонн груза
Фото:
Гуманитарная помощь для Мариуполя. Магнитогорск
Ветераны боевых действий будут раздавать продукты лично
Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) ветераны боевых действий повезли 20 тон собранных продуктов в Мариуполь. Об этом URA.RU сообщили 14 апреля в пресс-службе мэрии города. «Постараемся прямо до Мариуполя довезти. Сами раздадим, чтобы ничего не ушло», — рассказал председатель МГОО ветеранов Афганистана и Чечни Урал Шарафутдинов. Инициатором сбора помощи выступила Магнитогорская общественная организация ветеранов Афганистана и Чечни. Потом к этой гуманитарной миссии подключились все жители — от студентов до пенсионеров. Также к акции присоединились ветераны, коммерческие организации, церковь и мечеть. «Собрали тысячу наборов — почти 20 тонн груза. Сгущенное молоко, гречка, рис, подсолнечное масло, сахар, консервы, вода, памперсы, детское питание и рисунки школьников отправятся в помощь жителям Мариуполя», — отметили в пресс-службе мэрии. Машина, на которой отправили груз, принадлежит афганцу Игорю Титову. В Мариуполь он отправился с напарником и в сопровождении ветеранов боевых действий Ильдара Габдрахманова и Сергея Колесникова. Военную операцию на Украине Россию начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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