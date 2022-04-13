Попавших в плен на Украине челябинцев вернули на родину

14 апреля 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

На сегодня стало известно о трех попавших в плен и освобожденных из него челябинцах (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три жителя Челябинской области, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине, в ближайшее время вернутся домой. Сейчас они находятся уже на территории России, сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «Примерно две недели назад я получила список с именами военнослужащих из нашей области, попавших в плен на Украине. Это два танкиста и летчик. Вместе с родными и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой мы прилагали все усилия, чтобы как можно скорее вернуть ребят. На сегодня все они уже в РФ, благополучно возвращаются домой», — пояснила Сударенко. Спецоперация РФ на Украине по денафикации началась 24 февраля. Ее цель, по словам президента России Владимира Путина — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении Вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Три жителя Челябинской области, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине, в ближайшее время вернутся домой. Сейчас они находятся уже на территории России, сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «Примерно две недели назад я получила список с именами военнослужащих из нашей области, попавших в плен на Украине. Это два танкиста и летчик. Вместе с родными и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой мы прилагали все усилия, чтобы как можно скорее вернуть ребят. На сегодня все они уже в РФ, благополучно возвращаются домой», — пояснила Сударенко. Спецоперация РФ на Украине по денафикации началась 24 февраля. Ее цель, по словам президента России Владимира Путина — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении Вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.