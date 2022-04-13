Пермские власти раскрыли зарплаты директоров училищ и колледжей

Среднемесячные зарплаты топ-5 директоров варьируются от 189 до 219 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобразования Пермского края опубликовал информацию о среднемесячных зарплат руководителей региональных подведомственных учреждений, в том числе колледжей и училищ за 2021 год. Самую высокую зарплату в прошлом году получал директор Пермского торгово-технического колледжа Виктор Погодин.

«ГБПОУ „Пермский торгово-технологический колледж“, директор — Виктор Погодин, среднемесячная зарплата 218 908,97 рублей», — сообщается в документе. Средние зарплаты его замов варьировались от 104 до 162 тысяч рублей.

На втором месте расположилась Анна Рогова, директор центра бухгалтерского учета и отчетности. Ее среднемесячная зарплата в 2021 году составляла 194,9 тысячи рублей. На третьем месте — Вячеслав Аспидов, директор Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б. Г. Изгагина со средней зарплатой в 189,9 тысяч рублей. Четвертое и пятое место по доходу разделили директор «Академии первых» Юлия Трясцина и глава Пермского учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (имя не указано), соответственно. Трясцина получала в среднем 188,9 тысяч рублей в месяц, а директор «Авангарда» — 184,5 тысяч рублей.