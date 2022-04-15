В Кузбассе горит улица из-за прошлогодней травы

В Белово начался пожар из-за возгорания травы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько домов сгорели из-за возгорания сухой прошлогодней травы в Кузбассе. Как сообщили очевидцы, на одной из улиц в городе Белово огнем охватило целую улицу.

«Вся улица горит. И через дорогу даже дом», — приводит telegram-канал «Известий» слова одного из очевидцев пожара.

По данным управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу, уже сгорели два здания, пламя охватило и другие постройки, которые близко расположены к сооружениям. По предварительной версии, пожар начался из-за пала травы. Возгорание тушили 17 человек и 4 единицы техники. Информации о пострадавших нет.