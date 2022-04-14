14 апреля 2022

В Челябинской области ищут 10-летнюю школьницу

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Полиция и волонтеры ищут девочку (фото из архива) Фото:

В Каслях (Челябинская область) идет поиск 10-летней девочки. Поисками ребенка занимается полиция и поисковой отряд «Лиза Алерт»

«Внимание, пропал ребенок! Харькова Елена, 10 лет, Касли. Вечером 14 апреля не вернулась домой», — говорится в объявлении о пропаже в официальной группе поискового отряда в «ВКонтакте».

Рост ребенка составляет 155 с, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые. Была одета в голубую куртку, черную юбку или брюки, серые ботинки, светло-коричневую шапку. С собой имелся сиреневый школьный портфель. Волонтеры просят всех, кто знает о местонахождении девочки, связаться с ними.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявление о пропаже написано матерью девочки. В данный момент проводится комплекс мероприятий, направленный на определение местонахождения девочки.

Вечером 14 апреля девочка не вернулась домой
Фото:

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В Каслях (Челябинская область) идет поиск 10-летней девочки. Поисками ребенка занимается полиция и поисковой отряд «Лиза Алерт» «Внимание, пропал ребенок! Харькова Елена, 10 лет, Касли. Вечером 14 апреля не вернулась домой», — говорится в объявлении о пропаже в официальной группе поискового отряда в «ВКонтакте». Рост ребенка составляет 155 с, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые. Была одета в голубую куртку, черную юбку или брюки, серые ботинки, светло-коричневую шапку. С собой имелся сиреневый школьный портфель. Волонтеры просят всех, кто знает о местонахождении девочки, связаться с ними. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявление о пропаже написано матерью девочки. В данный момент проводится комплекс мероприятий, направленный на определение местонахождения девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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