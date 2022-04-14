В Челябинской области ищут 10-летнюю школьницу

Полиция и волонтеры ищут девочку (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каслях (Челябинская область) идет поиск 10-летней девочки. Поисками ребенка занимается полиция и поисковой отряд «Лиза Алерт»

«Внимание, пропал ребенок! Харькова Елена, 10 лет, Касли. Вечером 14 апреля не вернулась домой», — говорится в объявлении о пропаже в официальной группе поискового отряда в «ВКонтакте».

Рост ребенка составляет 155 с, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые. Была одета в голубую куртку, черную юбку или брюки, серые ботинки, светло-коричневую шапку. С собой имелся сиреневый школьный портфель. Волонтеры просят всех, кто знает о местонахождении девочки, связаться с ними.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявление о пропаже написано матерью девочки. В данный момент проводится комплекс мероприятий, направленный на определение местонахождения девочки.

Вечером 14 апреля девочка не вернулась домой Фото: «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в «ВКонтакте»