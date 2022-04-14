Здание застало отмену крепостного права (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска на продажу выставили старинное здание, которое является объектом культурного наследия. Несмотря на солидный возраст, в двухэтажном помещении функционируют больше десятка различных организаций предприятий. О продаже объекта продавец сообщил на сайте «Авито».

«Продается отдельностоящее двухэтажное здание в центре города по ул. Карла Маркса, 70. Стоимость объекта 70 млн рублей. Является объектом культурного наследия — памятник архитектуры 19 века», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Здание по улице Карла Маркса, 70, является самым старым полукаменным двухэтажным домом в Челябинске. Дом был построен ориентировочно в 1860-х годах и принадлежал купцу 3-й гильдии Ивану Бусыгину. В доме купца располагались амбары, склады, погреба и конюшни.

В настоящий момент в здании располагаются 16 организаций. Среди них специализированный магазин «Мята», салон «Прошторы», кафе «Аян», шахматная школа, коллегия адвокатов и антикварный магазин. Общая площадь продаваемых помещений составляет 980 квадратных метров.

За здание 1860-х годов продавец просит 70 млн рублей Сайт «Авито»