WSJ: Россия обойдет санкции Запада из-за раскола в мире

17 апреля 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

В США указали на способ обойти западные санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отсутствие желания у некоторых стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире. Это позволит Москве обойти ограничительные меры и заручиться помощью других стран. Такое мнение высказали в американской газете The Wall Street Journal. «Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — пишет газета Wall Street Journal. Там отметили, что Саудовская Аравия отказалась осуждать РФ и не последовала призыву США нарастить добычу нефти, чтобы подавить рост цен. Ранее сообщалось, что в связи с начавшейся спецоперацией РФ на Украине власти США начали запугивать разные страны, заключающие контракты с Россией. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Например, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина. Страны ЕС, а также США ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. По указанию Путина Путина уже были разработаны антикризисные меры. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Отсутствие желания у некоторых стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире. Это позволит Москве обойти ограничительные меры и заручиться помощью других стран. Такое мнение высказали в американской газете The Wall Street Journal. «Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — пишет газета Wall Street Journal. Там отметили, что Саудовская Аравия отказалась осуждать РФ и не последовала призыву США нарастить добычу нефти, чтобы подавить рост цен. Ранее сообщалось, что в связи с начавшейся спецоперацией РФ на Украине власти США начали запугивать разные страны, заключающие контракты с Россией. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Например, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина. Страны ЕС, а также США ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. По указанию Путина Путина уже были разработаны антикризисные меры.