Саудовская Аравия сделала ставку на Путина. Принц надеется, что Байден превратится в «хромую утку»

27 марта 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия хочет поквитаться за оскорбления Байдена и делает ставку на Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина и хочет «поквитаться» с лидером США Джо Байденом. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy. «Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в „хромую утку“. К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — заявила в беседе с FP профессор Джорджтаунского университета Трита Парси, пишет РИА «Новости». Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд «видит возможность поквитаться» с Джо Байденом. Как сообщалось ранее, во время предвыборной кампании лидер Америки назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Кроме того, будучи президентом, Байден доложил, что принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги. В связи с начавшейся спецоперацией РФ на Украине власти США начали запугивать разные страны по теме контактов с Россией. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пользователи соцсетей предложили основателю компании Tesla Илону Маску занять место действующего президента Америки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина и хочет «поквитаться» с лидером США Джо Байденом. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy. «Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в „хромую утку“. К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — заявила в беседе с FP профессор Джорджтаунского университета Трита Парси, пишет РИА «Новости». Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд «видит возможность поквитаться» с Джо Байденом. Как сообщалось ранее, во время предвыборной кампании лидер Америки назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Кроме того, будучи президентом, Байден доложил, что принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги. В связи с начавшейся спецоперацией РФ на Украине власти США начали запугивать разные страны по теме контактов с Россией. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пользователи соцсетей предложили основателю компании Tesla Илону Маску занять место действующего президента Америки.