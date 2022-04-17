В Нижневартовске придумали новую льготу для переселенцев

18 апреля 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Чтобы воспользоваться ей, граждане не должны иметь больше одной квартиры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Нижневартовска освободит льготников от необходимости выплачивать разницу между стоимостью старой и новой квартиры, если жилье выдается в рамках программы переселения. Такая оплата была необходима, когда площадь новой квартиры превышала площадь старой. Об этом заявил глава города Дмитрий Кощенко на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «В случае если получаемое жилье больше, чем занимаемое, то по законодательству [переселенцам] необходимо внести оплату за превышающие площадь квадратные метры. Мы проработали данный вопрос и определили круг лиц, который будет освобожден от доплаты», — сказал Кощенко. Освобождаться от доплаты будут многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, отработавшие в ХМАО более 10 лет, недееспособные граждане, несовершеннолетние дети. По условиям программы, граждане также не должны иметь и другого жилья. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели новую льготу для желающих газифицировать жилье. Малообеспеченные семьи, многодетные, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны смогут получить компенсацию при установке газового оборудования. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Мэрия Нижневартовска освободит льготников от необходимости выплачивать разницу между стоимостью старой и новой квартиры, если жилье выдается в рамках программы переселения. Такая оплата была необходима, когда площадь новой квартиры превышала площадь старой. Об этом заявил глава города Дмитрий Кощенко на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «В случае если получаемое жилье больше, чем занимаемое, то по законодательству [переселенцам] необходимо внести оплату за превышающие площадь квадратные метры. Мы проработали данный вопрос и определили круг лиц, который будет освобожден от доплаты», — сказал Кощенко. Освобождаться от доплаты будут многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, отработавшие в ХМАО более 10 лет, недееспособные граждане, несовершеннолетние дети. По условиям программы, граждане также не должны иметь и другого жилья. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели новую льготу для желающих газифицировать жилье. Малообеспеченные семьи, многодетные, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны смогут получить компенсацию при установке газового оборудования.