В Екатеринбурге «М.Видео» намерено освободить склады

18 апреля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

В группе «М.Видео-Эльдорадо» пояснили, что сокращение количества складов помогает уменьшать затраты компании Фото: Анна Майорова © URA.RU Группа бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» планирует освободить около 100 тысяч квадратных метров арендованных складов, чтобы сократить затраты компании. Речь идет о складах в таких городах, как Москва, Подмосковье, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В текущих условиях мы повышаем скорость оборачиваемости товаров и эффективность утилизации складских помещений, что позволяет нам отказываться от части арендованных площадей, как на складах, так и в рознице, и сокращать затраты», — рассказали представители компании. Помимо этого, в группе «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что ничего особенного в таком решении нет. Логистическая инфраструктура компании насчитывает более одного миллиона квадратных метров и включает в себя более 60 распределительных центров по России и порядка 1200 магазинов. Последние также используется в качестве мест хранения товара — в них сосредоточено более 50% товарных запасов группы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Группа бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» планирует освободить около 100 тысяч квадратных метров арендованных складов, чтобы сократить затраты компании. Речь идет о складах в таких городах, как Москва, Подмосковье, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В текущих условиях мы повышаем скорость оборачиваемости товаров и эффективность утилизации складских помещений, что позволяет нам отказываться от части арендованных площадей, как на складах, так и в рознице, и сокращать затраты», — рассказали представители компании. Помимо этого, в группе «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что ничего особенного в таком решении нет. Логистическая инфраструктура компании насчитывает более одного миллиона квадратных метров и включает в себя более 60 распределительных центров по России и порядка 1200 магазинов. Последние также используется в качестве мест хранения товара — в них сосредоточено более 50% товарных запасов группы.