18 апреля 2022

Соратники Жириновского хотят установить ему памятник в Серове

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Члены ЛДПР хотят увековечить память о политике Фото:
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Умер Владимир Жириновский

Серовское отделение ЛДПР (Свердловска область) решило установить в городе памятник умершему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Ранее партийцы хотели назвать одну из городских улиц именем Жириновского. Об этом URA.RU рассказал координатор Серовского отделения ЛДПР Константин Макаев.

«Вариант с установкой памятника победил в голосовании, которое мы проводили в социальной сети „ВКонтакте“. Еще момент по переименованию улицы: это ведь проблема для людей в переделывании уймы документов», — сказал Макаев. Переименовать в честь Жириновского предлагали одну из следующих улиц: Каквинскую, Кирпичную, Советскую, Угольную или Братскую.

Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, пишет «Ридус». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий.

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Серовское отделение ЛДПР (Свердловска область) решило установить в городе памятник умершему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Ранее партийцы хотели назвать одну из городских улиц именем Жириновского. Об этом URA.RU рассказал координатор Серовского отделения ЛДПР Константин Макаев. «Вариант с установкой памятника победил в голосовании, которое мы проводили в социальной сети „ВКонтакте“. Еще момент по переименованию улицы: это ведь проблема для людей в переделывании уймы документов», — сказал Макаев. Переименовать в честь Жириновского предлагали одну из следующих улиц: Каквинскую, Кирпичную, Советскую, Угольную или Братскую. Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, пишет «Ридус». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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