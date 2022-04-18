Соратники Жириновского хотят установить ему памятник в Серове

19 апреля 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Члены ЛДПР хотят увековечить память о политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Серовское отделение ЛДПР (Свердловска область) решило установить в городе памятник умершему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Ранее партийцы хотели назвать одну из городских улиц именем Жириновского. Об этом URA.RU рассказал координатор Серовского отделения ЛДПР Константин Макаев. «Вариант с установкой памятника победил в голосовании, которое мы проводили в социальной сети „ВКонтакте“. Еще момент по переименованию улицы: это ведь проблема для людей в переделывании уймы документов», — сказал Макаев. Переименовать в честь Жириновского предлагали одну из следующих улиц: Каквинскую, Кирпичную, Советскую, Угольную или Братскую. Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, пишет «Ридус». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Серовское отделение ЛДПР (Свердловска область) решило установить в городе памятник умершему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Ранее партийцы хотели назвать одну из городских улиц именем Жириновского. Об этом URA.RU рассказал координатор Серовского отделения ЛДПР Константин Макаев. «Вариант с установкой памятника победил в голосовании, которое мы проводили в социальной сети „ВКонтакте“. Еще момент по переименованию улицы: это ведь проблема для людей в переделывании уймы документов», — сказал Макаев. Переименовать в честь Жириновского предлагали одну из следующих улиц: Каквинскую, Кирпичную, Советскую, Угольную или Братскую. Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, пишет «Ридус». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий.