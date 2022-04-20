В Челябинске увеличили выпуск туалетной бумаги в условиях спроса

Бумажный комбинат «Комфорт» обеспечит челябинцев туалетной бумагой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бумажный комбинат «Комфорт» в Челябинске увеличил выпуск туалетной бумаги в условиях ажиотажного спроса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, объем производства предприятия вырос на 30%.

«В год мы выпускаем более 12 тысяч тонн бумажной продукции, в том числе, 10 миллионов рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец. Наша продукция на 98% состоит из отечественного сырья. И при этом ничем не уступает западным аналогам», — сообщил директор бумажного комбината «Комфорт» Сергей Щербо.

На предприятии добавили, что даже если зарубежные производители полностью уйдут с российского рынка, отечественной продукции хватит, чтобы закрыть все потребности. Челябинцы же, по словам Щербо, могут точно не волноваться. Комбинат обеспечит их своей продукцией.

Комбинат «Комфорт» начал свою историю в 1998 году. За это время предприятие довело технологию выпуска бумажной продукции до совершенства. Общая мощность производства в настоящее время составляет почти 18 тысяч тонн бумаги-основы и свыше 12 тысяч тонн готовой продукции в год. Продукция комбината пользуется большим спросом по всей России, а также в странах ближнего зарубежья.

После заявления импортных производителей об уходе с российского рынка из-за санкций, последовавших в качестве реакции на проведение спецоперации РФ на Украине, отечественные предприятия начали осваивать программу импортозамещения. Освободившийся рынок дал возможность российским предприятиям заявить о себе. Многие из них способны полностью заменить импортную продукцию без потери качества.

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