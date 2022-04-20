В пермском ночном клубе проведут БДСМ-вечеринку

Организаторы сообщили, что количество мест будет ограничено Фото: Дарья Попова © URA.RU

Ночной клуб в Перми THE FRIENDS решил устроить нескромную вечеринку в стиле БДСМ. Об этом они сообщили своим подписчикам в telegram-канале.

«Успевай забронировать столик на самую приватную вечеринку этой весны. Выпусти свои потаенные желания», — указано в посте.

На видео и фото в посте — соответствующие изображения, задающие тон будущей вечеринке. Организаторы также подчеркнули, что количество мест на вечеринке будет ограничено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продают БДСМ-комнату для свиданий. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция.