20 апреля 2022

В пермском ночном клубе проведут БДСМ-вечеринку

© Служба новостей «URA.RU»
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Loshadka party в Телеклубе. Екатеринбург, loshadka, loshadka party, бдсм, печати
Организаторы сообщили, что количество мест будет ограничено Фото:

Ночной клуб в Перми THE FRIENDS решил устроить нескромную вечеринку в стиле БДСМ. Об этом они сообщили своим подписчикам в telegram-канале.

«Успевай забронировать столик на самую приватную вечеринку этой весны. Выпусти свои потаенные желания», — указано в посте.

На видео и фото в посте — соответствующие изображения, задающие тон будущей вечеринке. Организаторы также подчеркнули, что количество мест на вечеринке будет ограничено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продают БДСМ-комнату для свиданий. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция.

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Ночной клуб в Перми THE FRIENDS решил устроить нескромную вечеринку в стиле БДСМ. Об этом они сообщили своим подписчикам в telegram-канале. «Успевай забронировать столик на самую приватную вечеринку этой весны. Выпусти свои потаенные желания», — указано в посте. На видео и фото в посте — соответствующие изображения, задающие тон будущей вечеринке. Организаторы также подчеркнули, что количество мест на вечеринке будет ограничено. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продают БДСМ-комнату для свиданий. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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