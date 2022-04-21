Чиновники приняли участие в ежегодном субботнике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с мэром Челябинска Натальей Котовой 22 апреля приняли участие в ежегодном субботнике. Глава региона и градоначальник помогли привести в порядок территорию монумента «Память» («Скорбящие матери»), передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Привести любимый город в порядок важная задача для каждого человека. Около 40 тысяч горожан ежегодно принимают участие в субботнике», — сообщил Текслер журналистам

Губернатор напомнил, что в прошлом году он участвовал в субботнике на территории школы, в которой учился. В этом году было решено привести субботник у монумента. В мероприятии приняли участие студенты энергетического техникума.

На монумент глава региона и градоначальник приехали сразу после того, как завершили инспекционную поездку по городу, и проверили состояние дорог областного центра. В ходе проверки губернатор резко отреагировал на сорванную реконструкцию дороги в Ленинском районе. Глава региона отчитал Александра Павлюченко, чья фирма отвечает за разработку проекта улиц, и предупредил его, что дорога должна быть сделана.

Алексей Текслер принял участие в ежегодном субботнике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наталья Котова помогла привести монумент «Память» в порядок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU