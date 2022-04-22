За пермского экс-депутата, укусившего силовика, вступилась жена

Алексея Бурнашова обвиняют в насилии и публичном оскорблении власти (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новое заседание суда по делу бывшего депутата Государственной думы от Пермского края Алексея Бурнашова прошло в Перми. Бурнашова обвиняют в насилии и публичном оскорблении представителей власти. В ходе заседания были допрошены свидетели по его делу, в том числе гражданская супруга Бурнашова.

Бурнашов обвиняется в том, что оказал сопротивление сотрудникам ДПС, которые остановили его за управление автомобилем в нетрезвом виде. В ходе заседания в Ленинском районном суд Перми судья опросил гражданскую жену Бурнашова Марию. Суду она рассказала, что такое поведение ее мужу несвойственно, сообщает 59.ru. Потерпевший инспектор ДПС Эдуард Томилин рассказал, как проходило задержание Бурнашова.

Ранее Бурнашову предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Бывшему депутату грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало URA.RU, в июле 2021 года тогда еще депутата Бурнашова остановили сотрудники ДПС. Он находился за рулем своего Mercedes. Сотрудники ДПС посчитали, что Бурнашов не в состоянии управлять автомобилем, и предложили ему пройти медосвидетельствование, но депутат отказался. При задержании он попытался укусить за ухо одного из сотрудников ДПС.