Челябинец пытался попасть на «Аврору», обещая убить сотрудников

Вместо музея на воде хулиган попал в полицию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Челябинска пытался прорваться на территорию крейсера «Аврора». Мужчина вел себя несдержанно и угрожал убийством работнику музея. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

«В субботу, 23 апреля, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району Санкт-Петербурга задержали челябинца. Мужчина угрожал расправой персоналу, пытаясь попасть на территорию крейсера „Аврора“», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники корабля-музея были вынуждены нажать на кнопку тревожной сигнализации. Прибывшим на место ЧП сотрудникам Росгвардии они рассказали, что мужчина на сделанное замечание отреагировал агрессивно и начал угрожать убийством.

Наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителя. Челябинца затем доставили в территориальный отдел полиции.