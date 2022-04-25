Челябинец пытался попасть на «Аврору», обещая убить сотрудников

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Вместо музея на воде хулиган попал в полицию Фото:

Житель Челябинска пытался прорваться на территорию крейсера «Аврора». Мужчина вел себя несдержанно и угрожал убийством работнику музея. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

«В субботу, 23 апреля, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району Санкт-Петербурга задержали челябинца. Мужчина угрожал расправой персоналу, пытаясь попасть на территорию крейсера „Аврора“», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники корабля-музея были вынуждены нажать на кнопку тревожной сигнализации. Прибывшим на место ЧП сотрудникам Росгвардии они рассказали, что мужчина на сделанное замечание отреагировал агрессивно и начал угрожать убийством.

Наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителя. Челябинца затем доставили в территориальный отдел полиции.

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Житель Челябинска пытался прорваться на территорию крейсера «Аврора». Мужчина вел себя несдержанно и угрожал убийством работнику музея. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу. «В субботу, 23 апреля, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району Санкт-Петербурга задержали челябинца. Мужчина угрожал расправой персоналу, пытаясь попасть на территорию крейсера „Аврора“», — отметили в пресс-службе ведомства. Сотрудники корабля-музея были вынуждены нажать на кнопку тревожной сигнализации. Прибывшим на место ЧП сотрудникам Росгвардии они рассказали, что мужчина на сделанное замечание отреагировал агрессивно и начал угрожать убийством. Наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителя. Челябинца затем доставили в территориальный отдел полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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