ВСУ заминировали дороги под Николаевом для срыва эвакуации в РФ

26 апреля 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

ВСУ заминировали дороги Николаевской области для срыва эвакуации в Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики территориальной обороны Украины заминировали проселочные дороги в Николаевской области, чтобы не допустить эвакуацию мирного населения в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины», — заявил представитель ведомства. По словам Мизинцева, речь идет о дорогах вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Боевики территориальной обороны Украины заминировали проселочные дороги в Николаевской области, чтобы не допустить эвакуацию мирного населения в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины», — заявил представитель ведомства. По словам Мизинцева, речь идет о дорогах вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.