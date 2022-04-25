МО: националисты заминировали дамбу водохранилища в ДНР

26 апреля 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

МО РФ: украинские нацботальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В населенном пункте Карловка Донецкой Народной Республики националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек», — передал генерал-полковник, пишет РИА «Новости». Он добавил, что даже если вода после затопления уйдет, последствия окажутся серьезными, так как будет повреждена система жизнеобеспечения, в том числе канализация, водопровод и водоочистные сооружения. Михаил Мизинцев подчеркнул, что ситуация усугубляется отсутствием недоступностью медицинского обеспечения, а также недостаток жизненно важных лекарственных препаратов. Все это может обернуться ухудшением санитарно-эпидемической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных болезней. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Американские, европейские и латиноамериканские СМИ обнародовали очередные откровения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». По их заявлениям, они проходят лишь короткий инструктаж (длится всего пару часов), а затем сразу оказываются в зоне боевых действий, испытывая неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В населенном пункте Карловка Донецкой Народной Республики националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек», — передал генерал-полковник, пишет РИА «Новости». Он добавил, что даже если вода после затопления уйдет, последствия окажутся серьезными, так как будет повреждена система жизнеобеспечения, в том числе канализация, водопровод и водоочистные сооружения. Михаил Мизинцев подчеркнул, что ситуация усугубляется отсутствием недоступностью медицинского обеспечения, а также недостаток жизненно важных лекарственных препаратов. Все это может обернуться ухудшением санитарно-эпидемической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных болезней. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Американские, европейские и латиноамериканские СМИ обнародовали очередные откровения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». По их заявлениям, они проходят лишь короткий инструктаж (длится всего пару часов), а затем сразу оказываются в зоне боевых действий, испытывая неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя.