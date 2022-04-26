В Челябинске оперативники полиции накрыли крупную ОПГ обнальщиков

Участники группы вывели из теневого сектора не менее 60 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период с 2020 года по настоящее время организованная группа, состоявшая из организатора и пятерых активных участников, занималась незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных юрлиц и ИП. Всего из теневого сектора экономики было выведено не менее 60 млн рублей. Комиссия для „клиентов“ составляла от 9 до 14%», — рассказал собеседник.

Деньги перечислялись от заказчиков подконтрольным фирмам по фиктивным основаниям — договорам займов, удостоверенным нотариальными подписями, фиктивным удостоверениям комиссий по трудовым спорам. Затем выводились в наличный оборот через банковские карты, оформленные на подставных лиц. Фигурантам были подконтрольны не менее шести фирм-прокладок и столько же ИП. Организатор находил клиентов, его соучастники работали в офисе, договаривались с банками, подыскивали и контролировали деятельность номиналов. В ОПГ имелся даже наемный бухгалтер, который готовил документы для налоговой отчетности.

В настоящее время в главном следственном управлении ГУ МВД по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В пресс-службе ГУ МВД региона комментарии предоставят позднее.

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