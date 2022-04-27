После критики губернатора в мэрии Перми прошли перестановки

В администрации Перми назначили нового куратора земельных отношений Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В администрации Перми назначен новый начальник департамента земельных отношений. Им стала Татьяна Мехоношина, сообщили в мэрии. Ранее работу этого блока администрации города критиковал губернатор Дмитрий Махонин.

«Начальником департамента земельных отношений администрации Перми назначена Татьяна Мехоношина. До этого она работала в должности первого заместителя начальника департамента», — сообщается в telegram-канале администрации Перми.

26 апреля на встрече с журналистами Дмитрий Махонин сказал, что его не устраивает качество работы мэрии Перми в части земельных отношений. «Многие вопросы, которые вызывают у меня пока неудовлетворение — это вопросы земельных отношений. Этими вопросами должен заниматься мэр и заниматься энергично», — заявил губернатор. Он отметил, что город кроме нового жилья необходимо обеспечивать инфраструктурой.