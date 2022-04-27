27 апреля 2022

После критики губернатора в мэрии Перми прошли перестановки

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Виды города. Пермь, здание администрации города, мэрия пермь
В администрации Перми назначили нового куратора земельных отношений Фото:

В администрации Перми назначен новый начальник департамента земельных отношений. Им стала Татьяна Мехоношина, сообщили в мэрии. Ранее работу этого блока администрации города критиковал губернатор Дмитрий Махонин.

«Начальником департамента земельных отношений администрации Перми назначена Татьяна Мехоношина. До этого она работала в должности первого заместителя начальника департамента», — сообщается в telegram-канале администрации Перми.

26 апреля на встрече с журналистами Дмитрий Махонин сказал, что его не устраивает качество работы мэрии Перми в части земельных отношений. «Многие вопросы, которые вызывают у меня пока неудовлетворение — это вопросы земельных отношений. Этими вопросами должен заниматься мэр и заниматься энергично», — заявил губернатор. Он отметил, что город кроме нового жилья необходимо обеспечивать инфраструктурой.

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В администрации Перми назначен новый начальник департамента земельных отношений. Им стала Татьяна Мехоношина, сообщили в мэрии. Ранее работу этого блока администрации города критиковал губернатор Дмитрий Махонин. «Начальником департамента земельных отношений администрации Перми назначена Татьяна Мехоношина. До этого она работала в должности первого заместителя начальника департамента», — сообщается в telegram-канале администрации Перми. 26 апреля на встрече с журналистами Дмитрий Махонин сказал, что его не устраивает качество работы мэрии Перми в части земельных отношений. «Многие вопросы, которые вызывают у меня пока неудовлетворение — это вопросы земельных отношений. Этими вопросами должен заниматься мэр и заниматься энергично», — заявил губернатор. Он отметил, что город кроме нового жилья необходимо обеспечивать инфраструктурой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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