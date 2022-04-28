Соратница экс-мэра Челябинска проиграла суд правительству

Фирме Полины Морозовой придется отдать в казну почти 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соратнице отбывающего срок за взятки экс-мра Челябинска Евгения Тефтелева, экс-председателю областного фонда имущества Полине Морозовой не удалось отбить иск правительства Челябинской области о взыскании 1,7 млн рублей. Это следует из базы судебных дел.

«Решение нижестоящей судебной инстанции оставлено без изменения. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — пояснили URA.RU в 18 Арбитражном апелляционном суде, где рассматривалось заявление фирмы Морозовой «Перспектива».

В рамках уголовного дела, расследованного ранее, следствие пришло к выводу, что Морозова и ее бывший супруг Александр Граф создали ООО «Перспектива», чтобы обманом получить в собственность участок стоимостью порядка 19 млн рублей, находившейся в аренде у ее отчима. Под предлогом фиктивного строительства на нем ТРК предполагалось выкупить землю без торгов по символической цене. На стадии оформления сделку сорвали сотрудники управления УФСБ по Челябинской области.

Затем правительство региона в лице министерства имущества обратилось в областной арбитражный суд с требованием взыскать в счет компенсации убытков бюджета почти 1,8 млн рублей. Суд признал правоту чиновников, но бизнесмены попытались оспорить вердикт в апелляционном суде.

Пост главы регионального фонда имущества, как считают в Челябинске, Полина Морозова (Граф) получила благодаря экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Мать подсудимой — Ирина Морозова — при содействии Тефтелева в 2014 году возглавила «Областной центр технической инвентаризации» (ОГУП «ОблЦТИ»), подконтрольное минимущества региона. Из «ОблЦТИ» Морозову уволили в октябре 2019 года, возбудив в отношении нее уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сам Тефтелев после задержания ФСБ был осужден за коррупцию. До приговора он находился под домашним арестом в доме гражданского мужа Морозовой.

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