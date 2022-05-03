В Свердловской области нашли ребенка рядом с погибшими родителями

04 мая 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Рядом с погибшими нашли их сына, которого следователи передали родственникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Малая Лая (Нижний Тагил, Свердловская область) обнаружили мертвыми двух супругов. Как сообщает инсайдер, рядом с телами нашли годовалого ребенка и карабин «Сайга». «В селе Малая Лая обнаружили мертвым 52-летнего Андрея Грехова и его сожительницу Олесю Захарченко. Тела пары были найдены утром 3 мая в доме на улице Молодежной, рядом с телами находился годовалый ребенок погибших», — сообщил источник газете «Комсомольская правда». В Следственном комитете по Свердловской области информацию пока не комментируют. «Комсомольская правда» уточняет, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек». На месте преступления также был обнаружен укороченный карабин «Сайга» со спиленным заводским номером. Сына, на чьих глазах было совершено преступление, передали брату погибшей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В селе Малая Лая (Нижний Тагил, Свердловская область) обнаружили мертвыми двух супругов. Как сообщает инсайдер, рядом с телами нашли годовалого ребенка и карабин «Сайга». «В селе Малая Лая обнаружили мертвым 52-летнего Андрея Грехова и его сожительницу Олесю Захарченко. Тела пары были найдены утром 3 мая в доме на улице Молодежной, рядом с телами находился годовалый ребенок погибших», — сообщил источник газете «Комсомольская правда». В Следственном комитете по Свердловской области информацию пока не комментируют. «Комсомольская правда» уточняет, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек». На месте преступления также был обнаружен укороченный карабин «Сайга» со спиленным заводским номером. Сына, на чьих глазах было совершено преступление, передали брату погибшей.