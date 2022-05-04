В ХМАО за два месяца отремонтируют аэродром

Ремонт взлетно-посадочной полосы в Березово (ХМАО) будет проведен за два месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ремонт взлетно-посадочной полосы в поселке Березово (ХМАО) планируется провести в мае—июне. Средства на ремонт выделены из резервного фонда, сообщается на официальной странице думы Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«Правительством Югры принято решение о выделении средств из резервного фонда в размере более 34 млн. рублей на ремонт взлетно-посадочной полосы в поселке Березово. Проведение ремонтных работ запланировано с мая по июнь 2022 года», — информирует депутат думы ХМАО от партии «Единая Россия» Руслан Проводников на странице думы Югры в соцсети «ВКонтакте».

В работы входит замена 900 металлических плит покрытия, демонтаж и монтаж 3,5 тыс. плит и укрепление основания взлетно-посадочной полосы. Для осуществления работ объект временно закроют.

Авиасообщение с Березово будет организовано через город Белоярский. Прямые рейсы в Ханты-Мансийск и Тюмень будут возобновлены после завершения ремонтных работ.

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