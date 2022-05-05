05 мая 2022

В Челябинске построят новый парк

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , сквер, прогулка, коляски, мамаши, парк, дети, мамы, благоустройство, общественное пространство, детская безопасность
Строящийся «Парк Дружба» стал излюбленным местом жителей для прогулок Фото:

В Челябинске в Северо-Восточной части города построят «Парк Дружба». Как сообщил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, самый большой проект района будет сдан в текущем году.

«„Парк Дружба“, это самая большая территория в районе как по объемам работ, так и по финансовым вливаниям. Нам предстоит озеленить парк, благоустроить его детскими площадками и малыми архитектурными формами. В этом году объект будет сдан на 100% и мы предоставим его жителям», — заявил Кузнецов.

Жители района просили построить новый парк много лет. В 2021 году на месте заброшенных пустырей и старого кладбища начались полномасштабные работы. В новом общественном пространстве также предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки.

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В Челябинске в Северо-Восточной части города построят «Парк Дружба». Как сообщил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, самый большой проект района будет сдан в текущем году. «„Парк Дружба“, это самая большая территория в районе как по объемам работ, так и по финансовым вливаниям. Нам предстоит озеленить парк, благоустроить его детскими площадками и малыми архитектурными формами. В этом году объект будет сдан на 100% и мы предоставим его жителям», — заявил Кузнецов. Жители района просили построить новый парк много лет. В 2021 году на месте заброшенных пустырей и старого кладбища начались полномасштабные работы. В новом общественном пространстве также предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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