В Челябинске построят новый парк

Строящийся «Парк Дружба» стал излюбленным местом жителей для прогулок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Северо-Восточной части города построят «Парк Дружба». Как сообщил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, самый большой проект района будет сдан в текущем году.

«„Парк Дружба“, это самая большая территория в районе как по объемам работ, так и по финансовым вливаниям. Нам предстоит озеленить парк, благоустроить его детскими площадками и малыми архитектурными формами. В этом году объект будет сдан на 100% и мы предоставим его жителям», — заявил Кузнецов.

Жители района просили построить новый парк много лет. В 2021 году на месте заброшенных пустырей и старого кладбища начались полномасштабные работы. В новом общественном пространстве также предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки.