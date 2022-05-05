Площадь пожаров в свердловских лесах за сутки выросла в два раза

В Свердловской области на 6 мая действовало семь пожаров. Несмотря на снег и дождь, площадь лесных пожаров за сутки выросла в два раза. Согласно данным на сайте «Авиалесоохраны», сейчас регион занимает второе место по площади действующих пожаров в стране.
«В Свердловской области на 00:00 (мск) 6 мая действовало семь пожаров на землях лесного фонда на площади 1506 га. Свердловская область занимает второе место по площади действующих пожаров в стране. Больше лесов горит только в Курганской области (10 076 га)», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что пожарники пропахивают тракторами минерализованные полосы для обеспечения защиты свердловских лесов от крупных пожаров и их переброса на деревни и города. Минерализованные полосы нужны для очищения почвы от горючих материалов до минерального слоя. Противопожарные минерализованные полосы создаются почвообрабатывающими орудиями, которые возит трактор.
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В Свердловской области на 6 мая действовало семь пожаров. Несмотря на снег и дождь, площадь лесных пожаров за сутки выросла в два раза. Согласно данным на сайте «Авиалесоохраны», сейчас регион занимает второе место по площади действующих пожаров в стране. «В Свердловской области на 00:00 (мск) 6 мая действовало семь пожаров на землях лесного фонда на площади 1506 га. Свердловская область занимает второе место по площади действующих пожаров в стране. Больше лесов горит только в Курганской области (10 076 га)», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что пожарники пропахивают тракторами минерализованные полосы для обеспечения защиты свердловских лесов от крупных пожаров и их переброса на деревни и города. Минерализованные полосы нужны для очищения почвы от горючих материалов до минерального слоя. Противопожарные минерализованные полосы создаются почвообрабатывающими орудиями, которые возит трактор.