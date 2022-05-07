Генсек НАТО заявил о сигнале для Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет сигналом для президента РФ Владимира Путина, считает глава альянса Фото:

Возможное вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО является сигналом для президента России Владимира Путина о готовности альянса принимать новых союзников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сигнал заключается в том, что дверь в НАТО все еще открыта. Послание заключается в том, что не президент Путин принимает решение о расширении НАТО, а каждая страна определяет свой собственный путь», — заявил Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Welt.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, пообещали решить проблемы безопасности стран, которые могут возникнуть в промежутке между подачей заявки на вступление в НАТО и вхождением в Североатлантический альянс. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, данное решение «должно быть отложено до разрешения вопросов на Балканах», передает «Национальная служба новостей».

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Возможное вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО является сигналом для президента России Владимира Путина о готовности альянса принимать новых союзников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Сигнал заключается в том, что дверь в НАТО все еще открыта. Послание заключается в том, что не президент Путин принимает решение о расширении НАТО, а каждая страна определяет свой собственный путь», — заявил Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Welt. Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, пообещали решить проблемы безопасности стран, которые могут возникнуть в промежутке между подачей заявки на вступление в НАТО и вхождением в Североатлантический альянс. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, данное решение «должно быть отложено до разрешения вопросов на Балканах», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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