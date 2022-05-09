Макрон: вступление Украины в ЕС займет десятилетия

09 мая 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон отметил, что для быстрого вступления Украины в ЕС нужно снизить стандарты Фото: Сайт Президента России Принятие Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге. «Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», — его слова приводит РИА «Новости». Также Макрон отметил, что сегодня стоит задача сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации на Украине, пишет MK.RU . Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз, уточняет RT. В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник. Документ необходим для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Однако не все страны выступают за принятие Украины в ЕС. Так, член Федерального совета Австрии Йоханнес Хюбнер отмечал, что процесс вступления в организацию может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране. Экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф убежден, что Украина может вступить в Евросоюз только на пониженных правах. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Принятие Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге. «Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», — его слова приводит РИА «Новости». Также Макрон отметил, что сегодня стоит задача сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации на Украине, пишет MK.RU. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз, уточняет RT. В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник. Документ необходим для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Однако не все страны выступают за принятие Украины в ЕС. Так, член Федерального совета Австрии Йоханнес Хюбнер отмечал, что процесс вступления в организацию может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране. Экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф убежден, что Украина может вступить в Евросоюз только на пониженных правах.