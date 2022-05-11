Солдат из свердловской глубинки погиб во время спецоперации

Солдата похоронили с воинскими почестями (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время специальной военной операции погиб 21-летний контрактник Александр Черезов из поселка Лобва (Свердловская область). Его похороны прошли 8 мая. Об этом URA.RU рассказал глава поселка Алексей Бондаренко.

«Похороны проходили в торжественной обстановке в поселке Лобва. Сам парень лобвинский, родители тоже лобвинские. Отец с ними не живет. Служил он по контракту», — рассказал Бондаренко.

Черезов отправился на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по контракту. Служил он в мотострелковой артиллерийской бригаде.

О начале спецоперации на территории Украины заявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.

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