Солдат из свердловской глубинки погиб во время спецоперации

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, солдаты, смерть, гроб, похороны, кладбище
Солдата похоронили с воинскими почестями (архивное фото) Фото:

Во время специальной военной операции погиб 21-летний контрактник Александр Черезов из поселка Лобва (Свердловская область). Его похороны прошли 8 мая. Об этом URA.RU рассказал глава поселка Алексей Бондаренко.

«Похороны проходили в торжественной обстановке в поселке Лобва. Сам парень лобвинский, родители тоже лобвинские. Отец с ними не живет. Служил он по контракту», — рассказал Бондаренко.

Черезов отправился на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по контракту. Служил он в мотострелковой артиллерийской бригаде.

О начале спецоперации на территории Украины заявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.

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Во время специальной военной операции погиб 21-летний контрактник Александр Черезов из поселка Лобва (Свердловская область). Его похороны прошли 8 мая. Об этом URA.RU рассказал глава поселка Алексей Бондаренко. «Похороны проходили в торжественной обстановке в поселке Лобва. Сам парень лобвинский, родители тоже лобвинские. Отец с ними не живет. Служил он по контракту», — рассказал Бондаренко. Черезов отправился на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по контракту. Служил он в мотострелковой артиллерийской бригаде. О начале спецоперации на территории Украины заявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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