Пермяк погиб во время прогулки по трассе

12 мая 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Пешехода сбили, когда он шел посередине трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае машина насмерть сбила пешехода, который поздно вечером шел посреди трассы. Авария произошла на дороге Кунгур — Соликамск, рассказали в ГИБДД. «По автодороге Кунгур-Соликамск со стороны г. Кизел в направлении г. Губаха двигался автомобиль „Нива“ под управлением 53-летнего водителя, который на 202 км автодороги допустил наезд на пешехода 1984 года рождения. По предварительной информации, пешеход двигался посередине проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. По факту аварии полиция проводит проверку. В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, при их отсутствии — по обочинам навстречу движению транспортных средств. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Пермском крае машина насмерть сбила пешехода, который поздно вечером шел посреди трассы. Авария произошла на дороге Кунгур — Соликамск, рассказали в ГИБДД. «По автодороге Кунгур-Соликамск со стороны г. Кизел в направлении г. Губаха двигался автомобиль „Нива“ под управлением 53-летнего водителя, который на 202 км автодороги допустил наезд на пешехода 1984 года рождения. По предварительной информации, пешеход двигался посередине проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. По факту аварии полиция проводит проверку. В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, при их отсутствии — по обочинам навстречу движению транспортных средств.