11 мая 2022

Пермяк погиб во время прогулки по трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пешехода сбили, когда он шел посередине трассы Фото:

В Пермском крае машина насмерть сбила пешехода, который поздно вечером шел посреди трассы. Авария произошла на дороге Кунгур — Соликамск, рассказали в ГИБДД.

«По автодороге Кунгур-Соликамск со стороны г. Кизел в направлении г. Губаха двигался автомобиль „Нива“ под управлением 53-летнего водителя, который на 202 км автодороги допустил наезд на пешехода 1984 года рождения. По предварительной информации, пешеход двигался посередине проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

По факту аварии полиция проводит проверку. В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, при их отсутствии — по обочинам навстречу движению транспортных средств.

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В Пермском крае машина насмерть сбила пешехода, который поздно вечером шел посреди трассы. Авария произошла на дороге Кунгур — Соликамск, рассказали в ГИБДД. «По автодороге Кунгур-Соликамск со стороны г. Кизел в направлении г. Губаха двигался автомобиль „Нива“ под управлением 53-летнего водителя, который на 202 км автодороги допустил наезд на пешехода 1984 года рождения. По предварительной информации, пешеход двигался посередине проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. По факту аварии полиция проводит проверку. В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, при их отсутствии — по обочинам навстречу движению транспортных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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