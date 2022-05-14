На Площади Обороны в Екатеринбурге прошел митинг-концерт против сноса мемориала воинам-освободителям в Риге. На мероприятие пришло много молодежи, они возложили цветы к импровизированному памятнику, рассказали URA.RU в пресс-службе областного отделения «Молодой гвардии», которая выступила организатором.
«Мероприятие началось в 17:00. Присутствовали представители многих молодежных организаций, всего порядка 50 человек. Все прошло тихо и мирно, молодежь Свердловской области возложила цветы к импровизированному мемориалу и выразила несогласие с тем, что памятник воинам-освободителям в Риге хотят снести», — сообщила пресс-секретарь регионального отделения движения Алина Иванова.
Ранее в Латвии одобрили закон о приостановлении действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, который позволяет сносить советские памятники. Под угрозу подпадает памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может забрать этот памятник. Дума Риги решила начать подготовку к демонтажу.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.
На Площади Обороны в Екатеринбурге прошел митинг-концерт против сноса мемориала воинам-освободителям в Риге. На мероприятие пришло много молодежи, они возложили цветы к импровизированному памятнику, рассказали URA.RU в пресс-службе областного отделения «Молодой гвардии», которая выступила организатором. «Мероприятие началось в 17:00. Присутствовали представители многих молодежных организаций, всего порядка 50 человек. Все прошло тихо и мирно, молодежь Свердловской области возложила цветы к импровизированному мемориалу и выразила несогласие с тем, что памятник воинам-освободителям в Риге хотят снести», — сообщила пресс-секретарь регионального отделения движения Алина Иванова. Ранее в Латвии одобрили закон о приостановлении действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, который позволяет сносить советские памятники. Под угрозу подпадает памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может забрать этот памятник. Дума Риги решила начать подготовку к демонтажу.