14 мая 2022

Екатеринбуржцы выступили против сноса памятника в Риге. Они принесли цветы к стихийному мемориалу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти-2022. Челябинск, гвоздики, цветы
В мероприятии приняли участие молодежные организации Свердловской области Фото:

На Площади Обороны в Екатеринбурге прошел митинг-концерт против сноса мемориала воинам-освободителям в Риге. На мероприятие пришло много молодежи, они возложили цветы к импровизированному памятнику, рассказали URA.RU в пресс-службе областного отделения «Молодой гвардии», которая выступила организатором.

«Мероприятие началось в 17:00. Присутствовали представители многих молодежных организаций, всего порядка 50 человек. Все прошло тихо и мирно, молодежь Свердловской области возложила цветы к импровизированному мемориалу и выразила несогласие с тем, что памятник воинам-освободителям в Риге хотят снести», — сообщила пресс-секретарь регионального отделения движения Алина Иванова.

Ранее в Латвии одобрили закон о приостановлении действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, который позволяет сносить советские памятники. Под угрозу подпадает памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может забрать этот памятник. Дума Риги решила начать подготовку к демонтажу.

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На Площади Обороны в Екатеринбурге прошел митинг-концерт против сноса мемориала воинам-освободителям в Риге. На мероприятие пришло много молодежи, они возложили цветы к импровизированному памятнику, рассказали URA.RU в пресс-службе областного отделения «Молодой гвардии», которая выступила организатором. «Мероприятие началось в 17:00. Присутствовали представители многих молодежных организаций, всего порядка 50 человек. Все прошло тихо и мирно, молодежь Свердловской области возложила цветы к импровизированному мемориалу и выразила несогласие с тем, что памятник воинам-освободителям в Риге хотят снести», — сообщила пресс-секретарь регионального отделения движения Алина Иванова. Ранее в Латвии одобрили закон о приостановлении действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, который позволяет сносить советские памятники. Под угрозу подпадает памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может забрать этот памятник. Дума Риги решила начать подготовку к демонтажу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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