Суд оставил в СИЗО напавшего на пермский вуз студента. Видео

16 мая 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров проведет лето в СИЗО Фото: Максим Анфалов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Дзержинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова до 20 августа. По мнению следствия, изменить меру пресечения нельзя, а продление сроков связано со следственными действиями, передает корреспондент URA.RU. «Сроки, испрашиваемые следствием, представляются разумными. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Бекманурову Тимуру Маратовичу на три месяца до 20 августа 2022 года», — заявила судья. Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений, три из которых относятся к категории особо тяжких. 11 марта ему было предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также совершение трех преступлений, предусмотренных ст. 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), отметил следователь. Все экспертизы по делу (более 200 штук) закончены, опрошено свыше 1000 свидетелей. Уголовное дело составило 102 тома. Стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября. Ее устроил студент Тимур Бекмансуров. В результате шесть человек погибли. Бекмансуров признан вменяемым, свою вину он признал. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Дзержинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова до 20 августа. По мнению следствия, изменить меру пресечения нельзя, а продление сроков связано со следственными действиями, передает корреспондент URA.RU. «Сроки, испрашиваемые следствием, представляются разумными. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Бекманурову Тимуру Маратовичу на три месяца до 20 августа 2022 года», — заявила судья. Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений, три из которых относятся к категории особо тяжких. 11 марта ему было предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также совершение трех преступлений, предусмотренных ст. 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), отметил следователь. Все экспертизы по делу (более 200 штук) закончены, опрошено свыше 1000 свидетелей. Уголовное дело составило 102 тома. Стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября. Ее устроил студент Тимур Бекмансуров. В результате шесть человек погибли. Бекмансуров признан вменяемым, свою вину он признал.