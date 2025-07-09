Высокие госпошлины снизили количество обращений пермяков в суды

Пермяки стали реже обращаться в суды для разрешения своих споров. Причиной в Пермском краевом суде назвали значительное увеличение госпошлин, введенное в сентябре 2024 года. Об этом было сказано на заседании президиума суда, где подвели итоги его работы за первые шесть месяцев 2025 года.
«Заместитель председателя Пермского краевого суда Мария Торжевская указала на сокращение числа поступивших и рассмотренных дел и материалов как в порядке гражданского, так и в порядке административного судопроизводства, а также дел об административных правонарушениях. По мнению Марии Олеговны, это связано с повышением размера государственных пошлин», — сообщается в telegram-канале суда.
По словам Торжевской, «стороны более взвешенно подходят к вопросу обращения в суд, а потому предметом рассмотрения все больше остаются действительно сложные споры». Снижение объема дел позволяет судьям более тщательно подходить к их рассмотрению, отметила Торжевская.
В августе 2024 года президентом России Владимир Путин подписан закон, увеличивающий размер большинства судебных госпошлин. С сентября прошлого года при подаче физлицами в суды общей юрисдикции иска до 100 тысяч рублей госпошлина составила четыре тысячи рублей, а не 800 рублей, как ранее. Если иск не подлежит оценке или подано заявление неимущественного характера, то россияне теперь платят три тысячи рублей вместо 300 рублей. Иск о расторжении брака стал стоить пять тысяч рублей вместо 600.
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