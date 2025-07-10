Бастрыкин заинтересовался делом о погибших в шахте пермских рабочих

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью двух работников. Инцидент произошел на одном из предприятий Пермского края.
«В июле 2025 года Информационный центр федерального СКР проинформировал о поступлении обращения к председателю ведомства с выражением несогласия с ходом расследования. Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления по Пермскому краю Дениса Головкина отчет о ходе и результатах расследования, с учетом доводов, изложенных в обращении. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета РФ», — сообщает telegram-канал Следком.
Трагедия произошла в марте 2025 года в городе Березники (Пермский края). URA.RU сообщало о том, что двое сотрудников предприятия погибли в результате обрушения конструкций во время проведения крепежных работ. Мужчины сорвались с высоты 150 метров и скончались на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
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