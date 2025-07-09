До 100 тысяч гектаров расширили в Прикамье карантинную зону из-за атаки уссурийского полиграфа

В Пермском крае введен карантин на площади более 100 тысяч гектаров из-за обнаружения опасного вредителя — уссурийского полиграфа. Ограничения коснутся нескольких районов, где выявлены очаги распространения жука. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«По результатам обследований установлены карантинные фитосанитарные зоны в лесах Пермского края из-за уссурийского полиграфа — жука, уничтожающего хвойные деревья. Под ограничения попали территории в Очерском, Кудымкарском, Юсьвинском, Чусовском, Кизеловском и Соликамском лесничествах общей площадью 104 632 гектара»,— сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Вредитель обнаружен вблизи деревень Тойкино, Харюшина, поселков Велва-База, Юбилейный и Южный, а также на территории заповедника «Басеги». Карантинный режим предполагает ограничение вывоза древесины и усиленный контроль за передвижением лесопродукции.
Карантинную зону расширили и на территориях Кудымкарского и Юсьвинского лесничеств Пермского края. Теперь ее общая площадь составляет 71 541,93 га, включая территории возле сел Юсьва и Антипино.
По данным минприроды региона, площадь поврежденных карантинным вредителем насаждений на территории Прикамья составила более 3,3 тыс. га. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик. Стволовой вредитель поражает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом.
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