09 июля 2025

Трудовая инспекция раскрыла топ-3 нарушений на предприятиях Пермского края

В Пермском крае нарушителям охраны труда выписали штрафы на 27 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная отрасль — одна из самых травмоопасных сфер деятельности
Строительная отрасль — одна из самых травмоопасных сфер деятельности Фото:

В Пермском крае подвели итоги проверок охраны труда за первое полугодие 2025 года. Они выявили три главные проблемы: неисправные средства защиты, работники без обучения и отсутствие оценки условий труда. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«Государственная инспекция труда в Пермском крае подвела итоги проверок за первое полугодие 2025 года. В регионе инспекторы запретили использовать 26 единиц неисправных средств индивидуальной защиты, отстранили от работы 288 сотрудников, не прошедших обязательное обучение, и выдали 25 предписаний за отсутствие спецоценки условий труда. Общая сумма штрафов за нарушения превысила 27 миллионов рублей.», — написано на сайте ведомства.

Уточняется, что чаще всего нарушения фиксируют на предприятиях обрабатывающей промышленности, в сфере строительства и транспорта. Основные проблемы — отсутствие обучения и инструктирования сотрудников по охране труда, несвоевременные медосмотры и некачественные средства защиты.

Ранее URA.RU рассказывало, что на территории Прикамья в первом полугодии количество несчастных случаев на производстве сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. За шесть месяцев 2025 года завершено расследование 30 производственных несчастных случаев, тогда как годом ранее их было 33. В числе таких инцидентов — 23 случая с тяжелым исходом, четыре со смертельным, а три происшествия носили групповой характер.

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В Пермском крае подвели итоги проверок охраны труда за первое полугодие 2025 года. Они выявили три главные проблемы: неисправные средства защиты, работники без обучения и отсутствие оценки условий труда. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона. «Государственная инспекция труда в Пермском крае подвела итоги проверок за первое полугодие 2025 года. В регионе инспекторы запретили использовать 26 единиц неисправных средств индивидуальной защиты, отстранили от работы 288 сотрудников, не прошедших обязательное обучение, и выдали 25 предписаний за отсутствие спецоценки условий труда. Общая сумма штрафов за нарушения превысила 27 миллионов рублей.», — написано на сайте ведомства. Уточняется, что чаще всего нарушения фиксируют на предприятиях обрабатывающей промышленности, в сфере строительства и транспорта. Основные проблемы — отсутствие обучения и инструктирования сотрудников по охране труда, несвоевременные медосмотры и некачественные средства защиты. Ранее URA.RU рассказывало, что на территории Прикамья в первом полугодии количество несчастных случаев на производстве сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. За шесть месяцев 2025 года завершено расследование 30 производственных несчастных случаев, тогда как годом ранее их было 33. В числе таких инцидентов — 23 случая с тяжелым исходом, четыре со смертельным, а три происшествия носили групповой характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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