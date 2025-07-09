Правоохранители провели рейды в Пермском крае. Среди выходцев из стран Центральной Азии, получивших российское гражданство, зафиксировано семь случаев уклонения от постановки на воинский учет и призыва на военную службу. Эти граждане были доставлены в пермский военный комиссариат для оформления.
«Сотрудники управления ФСБ, совместно с полицией, Росгвардией и Военно-следственным отделом Следственного комитета России по Пермскому гарнизону провели ряд оперативно-профилактических мероприятий на территории Перми, а также в Березниковском, Соликамском и Добрянском городских округах Пермского края. В ходе проверок, проведенных на строительных объектах и в предприятиях общепита, были обнаружены 86 иностранцев. Девять из них нарушили миграционное законодательство. Все нелегалы привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФСБ России по Пермскому краю
Кроме того, в городе Березники (Пермский край) в ходе мероприятий обнаружено нелегальное молитвенное помещение, организованное мигрантами с нарушением положений Федерального закона. На данный момент управление осуществляет комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности как российских, так и иностранных граждан, а также принятие мер по привлечению их к ответственности.
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