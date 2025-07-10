Пермякам вернули многомиллионные долги по зарплате

Госинспекция труда: пермякам вернули 169 млн рублей долгов по зарплате
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего не платят дорожникам и строителям
Чаще всего не платят дорожникам и строителям Фото:

В Пермском крае за шесть месяцев 2025 года было погашено свыше 169 млн рублей задолженностей по заработной плате. За этот период в ведомство поступило свыше тысячи обращений, связанных с невыплатой зарплаты.

«Наиболее часто с подобными проблемами сталкивались работники строительных организаций, а также предприятий дорожно-транспортной отрасли. За задержку выплат работодателям региона было вынесено более 500 предписаний и наложено порядка 60 административных штрафов на сумму, превышающую 1,6 млн рублей», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале. 

Благодаря принятым мерам свои законные выплаты получили 1,1 тысячи сотрудников предприятий Пермского края. В течение отчетного периода инспекция провела 11 проверок, по итогам которых были выявлены нарушения в сфере оплаты труда.

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В Пермском крае за шесть месяцев 2025 года было погашено свыше 169 млн рублей задолженностей по заработной плате. За этот период в ведомство поступило свыше тысячи обращений, связанных с невыплатой зарплаты. «Наиболее часто с подобными проблемами сталкивались работники строительных организаций, а также предприятий дорожно-транспортной отрасли. За задержку выплат работодателям региона было вынесено более 500 предписаний и наложено порядка 60 административных штрафов на сумму, превышающую 1,6 млн рублей», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.  Благодаря принятым мерам свои законные выплаты получили 1,1 тысячи сотрудников предприятий Пермского края. В течение отчетного периода инспекция провела 11 проверок, по итогам которых были выявлены нарушения в сфере оплаты труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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