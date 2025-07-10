Пермякам вернули многомиллионные долги по зарплате

В Пермском крае за шесть месяцев 2025 года было погашено свыше 169 млн рублей задолженностей по заработной плате. За этот период в ведомство поступило свыше тысячи обращений, связанных с невыплатой зарплаты.
«Наиболее часто с подобными проблемами сталкивались работники строительных организаций, а также предприятий дорожно-транспортной отрасли. За задержку выплат работодателям региона было вынесено более 500 предписаний и наложено порядка 60 административных штрафов на сумму, превышающую 1,6 млн рублей», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.
Благодаря принятым мерам свои законные выплаты получили 1,1 тысячи сотрудников предприятий Пермского края. В течение отчетного периода инспекция провела 11 проверок, по итогам которых были выявлены нарушения в сфере оплаты труда.
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