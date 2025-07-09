Завод в Пермском крае приглашает к себе художников

В Пермском крае Краснокамский ремонтно-механический завод стал площадкой федерального конкурса художников «Время, вперед!». На территории предприятия пройдет пленэр, авторы напишут картины с заводской натуры и получат шанс выиграть десятки тысяч рублей.
«Пленэр на заводе устроен так: сначала — обзорная экскурсия по всем заводским пространствам, затем участники выбирают локации для своих будущих работ, фотографируют их или делают наброски. В полноценные картины эскизы превращаются уже в мастерских. Выбор локации на заводе зависит исключительно от художников», — рассказали URA.RU на КРМЗ.
Пленэр на заводе состоится 18 июля. Чтобы попасть на него, надо подать заявку на сайте конкурса. В этом году жюри будет оценивать работы по четырем номинациям: «Живопись», «Графика», «Скульптура и ДПИ», «Инсталляция». Грантовый фонд конкурса — более трех млн рублей.
КРМЗ выступает партнером конкурса «Время, вперед!» с 2018 года. В пленэрах на заводе приняли участие более 30 художников. Некоторые написанные ими картины украшают коридоры и офисы предприятия.
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