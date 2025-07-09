09 июля 2025

Завод в Пермском крае приглашает к себе художников

Краснокамский ремонтно-механический завод стал площадкой конкурса художников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Художники запечатлят жизнь завода
Художники запечатлят жизнь завода Фото:

В Пермском крае Краснокамский ремонтно-механический завод стал площадкой федерального конкурса художников «Время, вперед!». На территории предприятия пройдет пленэр, авторы напишут картины с заводской натуры и получат шанс выиграть десятки тысяч рублей.

«Пленэр на заводе устроен так: сначала — обзорная экскурсия по всем заводским пространствам, затем участники выбирают локации для своих будущих работ, фотографируют их или делают наброски. В полноценные картины эскизы превращаются уже в мастерских. Выбор локации на заводе зависит исключительно от художников», — рассказали URA.RU на КРМЗ.

Пленэр на заводе состоится 18 июля. Чтобы попасть на него, надо подать заявку на сайте конкурса. В этом году жюри будет оценивать работы по четырем номинациям: «Живопись», «Графика», «Скульптура и ДПИ», «Инсталляция». Грантовый фонд конкурса — более трех млн рублей.

КРМЗ выступает партнером конкурса «Время, вперед!» с 2018 года. В пленэрах на заводе приняли участие более 30 художников. Некоторые написанные ими картины украшают коридоры и офисы предприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае Краснокамский ремонтно-механический завод стал площадкой федерального конкурса художников «Время, вперед!». На территории предприятия пройдет пленэр, авторы напишут картины с заводской натуры и получат шанс выиграть десятки тысяч рублей. «Пленэр на заводе устроен так: сначала — обзорная экскурсия по всем заводским пространствам, затем участники выбирают локации для своих будущих работ, фотографируют их или делают наброски. В полноценные картины эскизы превращаются уже в мастерских. Выбор локации на заводе зависит исключительно от художников», — рассказали URA.RU на КРМЗ. Пленэр на заводе состоится 18 июля. Чтобы попасть на него, надо подать заявку на сайте конкурса. В этом году жюри будет оценивать работы по четырем номинациям: «Живопись», «Графика», «Скульптура и ДПИ», «Инсталляция». Грантовый фонд конкурса — более трех млн рублей. КРМЗ выступает партнером конкурса «Время, вперед!» с 2018 года. В пленэрах на заводе приняли участие более 30 художников. Некоторые написанные ими картины украшают коридоры и офисы предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...