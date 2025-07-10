Экспедиция Русского географического общества вернулась с севера Пермского края, где ученые разных направлений комплексно исследовали реку Колву. Географы, экологи, биологи, геологи, историки и социологи нашли здесь редкие растения, птиц, насекомых, собрали многообразный этнографический материал, а также данные для создания туристско-экспедиционного маршрута. Как отметила участник экспедиции, доцент кафедры туризма географического факультета Пермского университета (ПГНИУ) Светлана Мышлявцева, Колва остается девственной рекой.
«На Колве сейчас совершенно девственно и чисто. На берегах практически не заметно присутствие человека. Река из-за своей труднодоступности не так освоена, как другие. Но при современных средствах транспорта этот барьер может быть снят. По итогам экспедиции мы составим паспорт туристского маршрута. Мы наметили места стоянок, места туристского интереса — прибрежные скалы и камни, родники. В будущем эта территория может получить статус особо охраняемой», — рассказала Мышлявцева на пресс-конференции.
Председатель Пермского отделения Русского географического общества, декан географического факультета ПГНИУ Андрей Зайцев отметил, что планов делать из Колвы туристическую мекку нет. «Создаем не туристический, а туристско-экспедиционный маршрут. Туда проедут студены разных вузов, но не в больших количествах. Они будут там изучать биоразнообразие, гидрологические особенности… То есть речь не идет, что это будет массовый маршрут, как на Чусовой или Вишере», — подчеркнул Зайцев.
Интересна Колва не только специалистам естественно-научных направлений, но и гуманитариям. Так, историки собрали в жилых и уже покинутых деревнях, а также в заброшенных колониях много артефактов. «Это предметы быта, личные вещи, традиционная одежда. Например, нашли сапоги с деревянными гвоздями», — поделилась студентка историко-политологического факультета ПГНИУ Владислава Быкова. Собранные материалы в сентябре будут представлены на специальной выставке, которая откроется в штаб-квартире Пермского отделения РГО.
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