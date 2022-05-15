Следствие просит продлить срок ареста напавшему на пермский вуз

16 мая 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров останется под стражей Фото: Анфалов Максим © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Следствие потребовало продлить срок ареста напавшему на пермский университет Тимуру Бекмансурову до 20 августа. Это связано с необходимостью проведения следственных действий, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Все экспертизы, о которых я ранее заявлял и которые были назначены Бекмансурову, окончены. В настоящее время следствию необходимо с учетом всех собранных доказательств предъявить в окончательной редакции обвинения в совершении преступлений. Срок следствия продлен до 20 августа», — пояснил следователь Сергей Душкин. За это же время Бекмансуров и его защита должны ознакомиться с материалами дела. Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории пермского госуниверситета 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Бекмансуров был заключен под стражу после выписки из больницы (ему ампутировали ногу). Экспертиза признала атаковавшего вуз студента вменяемым, свою вину в совершенном преступлении он полностью признал. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что одной из причин случившегося стала неисправная сигнализация в вузе. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Следствие потребовало продлить срок ареста напавшему на пермский университет Тимуру Бекмансурову до 20 августа. Это связано с необходимостью проведения следственных действий, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Все экспертизы, о которых я ранее заявлял и которые были назначены Бекмансурову, окончены. В настоящее время следствию необходимо с учетом всех собранных доказательств предъявить в окончательной редакции обвинения в совершении преступлений. Срок следствия продлен до 20 августа», — пояснил следователь Сергей Душкин. За это же время Бекмансуров и его защита должны ознакомиться с материалами дела. Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории пермского госуниверситета 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Бекмансуров был заключен под стражу после выписки из больницы (ему ампутировали ногу). Экспертиза признала атаковавшего вуз студента вменяемым, свою вину в совершенном преступлении он полностью признал. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что одной из причин случившегося стала неисправная сигнализация в вузе.