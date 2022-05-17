В Перми на стройке элитного жилого комплекса погиб человек

На пермской стройке элитного дома погиб рабочий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На стройке премиального ЖК Grand House по улице Петропавловской в Перми 16 мая погиб строитель. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

«В городе Перми на объекте строительства жилого многоквартирного дома по улице Петропавловская, 52 во время проведения работ, один из строительных рабочих подрядной организации был зажат железобетонной плитой. От полученных травм мужчина, 1985 года рождения, скончался на месте», — сообщили в пресс-службе следкома. О ЧП на стройке сообщили коллеги погибшего.

Как сообщили следователи, они опрашивают свидетелей и проводят судебно-медицинскую экспертизу тела. Также у организации-подрядчика, которая проводила работы на объекте, прошла выемка необходимых документов. Об итогах проверки будет сообщено после изучения всех обстоятельств.

Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти собирались блокировать стройку в центре Перми. Также в начале мае в Перми произошел пожар на стройке корпуса авитехникума.