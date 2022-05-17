17 мая 2022

После разноса в Копейске челябинский губернатор предупредил мэров

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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер заявил, что соцобъекты нужно сдавать в срок Фото:

Подводя итоги визита в Копейск губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил мэров о недопустимости срывов строительства социальных объектов. Как заявил 18 мая глава региона, все объекты нужно сдавать в срок или даже с опережением.

«Вчера в Копейске на строительстве детского сада был жесткий разговор с подрядчиком. Низкие темпы, рабочих на объекте явно недостаточно. Соответствующего отношения жду от подрядчиков и глав», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что стройка с опережением графика приветствуется. Срыв и задержки недопустимы. Это касается не только детских садов, но и всех социальных объектов.

Текслер 17 мая в рамках рабочей поездки в Копейск устроил разнос строителям детского сада на улице Кирова, сдачу которого обещали еще в прошлом году. Губернатор не стал слушать оправдания и пригрозил застройщику разрывом контракта.

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Подводя итоги визита в Копейск губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил мэров о недопустимости срывов строительства социальных объектов. Как заявил 18 мая глава региона, все объекты нужно сдавать в срок или даже с опережением. «Вчера в Копейске на строительстве детского сада был жесткий разговор с подрядчиком. Низкие темпы, рабочих на объекте явно недостаточно. Соответствующего отношения жду от подрядчиков и глав», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что стройка с опережением графика приветствуется. Срыв и задержки недопустимы. Это касается не только детских садов, но и всех социальных объектов. Текслер 17 мая в рамках рабочей поездки в Копейск устроил разнос строителям детского сада на улице Кирова, сдачу которого обещали еще в прошлом году. Губернатор не стал слушать оправдания и пригрозил застройщику разрывом контракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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