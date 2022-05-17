После разноса в Копейске челябинский губернатор предупредил мэров

Подводя итоги визита в Копейск губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил мэров о недопустимости срывов строительства социальных объектов. Как заявил 18 мая глава региона, все объекты нужно сдавать в срок или даже с опережением.
«Вчера в Копейске на строительстве детского сада был жесткий разговор с подрядчиком. Низкие темпы, рабочих на объекте явно недостаточно. Соответствующего отношения жду от подрядчиков и глав», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что стройка с опережением графика приветствуется. Срыв и задержки недопустимы. Это касается не только детских садов, но и всех социальных объектов.
Текслер 17 мая в рамках рабочей поездки в Копейск устроил разнос строителям детского сада на улице Кирова, сдачу которого обещали еще в прошлом году. Губернатор не стал слушать оправдания и пригрозил застройщику разрывом контракта.
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Подводя итоги визита в Копейск губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил мэров о недопустимости срывов строительства социальных объектов. Как заявил 18 мая глава региона, все объекты нужно сдавать в срок или даже с опережением. «Вчера в Копейске на строительстве детского сада был жесткий разговор с подрядчиком. Низкие темпы, рабочих на объекте явно недостаточно. Соответствующего отношения жду от подрядчиков и глав», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что стройка с опережением графика приветствуется. Срыв и задержки недопустимы. Это касается не только детских садов, но и всех социальных объектов. Текслер 17 мая в рамках рабочей поездки в Копейск устроил разнос строителям детского сада на улице Кирова, сдачу которого обещали еще в прошлом году. Губернатор не стал слушать оправдания и пригрозил застройщику разрывом контракта.