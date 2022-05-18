Кредиторы требуют от фирмы Сергея Вайнштейна 55 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число желающих взыскать деньги с ООО «Торгово-закупочная компания „Чурилово“», контролируемого семьей известных в Челябинской области предпринимателей Вайнштейнов, достигло 12 компаний. Это следует из данных сервиса СБИС.

Общая сумма исков достигает почти 55 млн рублей. Среди заявителей в деле о банкротстве — фирмы из Москвы, Удмуртии, Свердловской и Челябинской областей. Они занимаются изготовлением металлоконструкций, картонной и деревянной тары, семян и посадочного материала, а также грузоперевозками.

Заявление о признании ООО «ТЗК «Чурилово»» банкротом ООО «Фабрика «ЮжУралКартон» подало в Арбитражный суд Челябинской области 10 января. Сумма исковых требований составляла 54 млн 454 тысячи рублей. Также о вступлении в дело о банкротстве заявило охранное предприятие «Омега Безопасность».

Областной арбитраж признал требования «Южуралкартона» обоснованными и ввел внешнее наблюдение в «Чурилово». Однако это решение успешно обжаловал второй заявитель. Теперь материалы дела возвращены в первую инстанцию, где его придется рассматривать заново.

Согласно СБИС, с октября 2021 года ТЗК «Чурилово»» владело ООО «Урал СК», владельцем 49% уставного капитала которого является Сергей Вайнштейн, а еще 5% — Евгений Вайнштейн. До этого фирмой владел один из крупнейших в регионе производителей овощей в закрытом грунте — агрокомплекс «Чурилово», принадлежавший Сергею и Евгению Вайнштейнам. Осенью 2021 года ФАС согласовало продажу этого актива федеральному «ТТР Холдингу» Сергея Рукина.